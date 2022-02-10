‘Aldatıcı reklamlara’ 7 milyon lira ceza

Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında, 202 dosyayı görüştü. Karara bağlanan 200 dosyadan 186’sı mevzuata aykırı bulundu.

Mevzuata aykırı dosyalardan 128’i durdurma cezası, 58’i de 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası aldı. İki dosya daha sonra görüşülecek.

‘Efsane Cuma’ cezası

Kurulun incelediği dosyalar arasında, kasım ayının son haftasındaki ‘Efsane Cuma’ ve ‘Şahane Cuma indirimleri’ de vardı.

İncelenen 55 dosyadan ikisi mevzuata aykırı bulunmadı. 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyaya toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası verildi.