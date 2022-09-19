Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı, açığa alındı

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’un, yayımladığı iç emirle, fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koydu.

Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül’de yayımladığı emirde “Müdürlükte görev yapan tüm personelin lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine Albay Coşkun, kararı sehven imzaladım açıklamasında bulundu.

Albay İlhan Coşkun hakkında Millî Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı ve açığa alındı.