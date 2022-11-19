Alanya'yı sağanak ve dolu vurdu: Seralar hasar gördü, ev ve işyerlerini su bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralarda hasara yol açtı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zarar gören seralarda ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Su baskınları yaşandı

Alanya'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Konaklı ve Mahmutlar mahallelerindeki bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Evlerdeki su birikintileri belediye ekiplerinin yardımlarıyla boşaltıldı. (AA)