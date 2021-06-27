Alanyalılar tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için buluştu

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yurdun dört bir yanında örgütlediği "tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için bir araya geliyoruz" etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün bir etkinlik düzenlendi.

Alanya Belediye Başkanları Parkı'nda bir araya gelen emekçilere seslenen TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Özkan Öztaş "Bugün burada buluşan tüm dostlarımızla memlekete baktığımızda aynı sorunları görüyoruz. AKP'nin yarattığı tahribatın hepimiz farkındayız. Ancak sahte umutlara da gözümüz tok. Laiklikten, yurtseverlikten, kamuculuktan bir milim dahi taviz vermeyeceğiz. Bu karamsar tabloda ülkenin aydınlık geleceğine olan inancımızda partimizi, emekçileri, kuracağımız sosyalist iktidarı görüyoruz. Bu nedenle net bir şekilde bu karanlığın yırtıp atacağız diyebiliyoruz" dedi.

'Patronlar en çok komünistlerin toplumsallaşmasından korkuyor'

Öztaş, "Her geçen gün yeni intihar vakaları, kadın cinayetleri ile güne uyanıyoruz. Çocuklarına mama ve bez alamayan emekçiler yanı başımızda. Aynı sofrayı paylaştığımız emekçilerle, zalimlere diz çökmediğimiz eşit ve özgür bir ülkeyi kurmak boynumuzun borcudur. Biliyoruz ki patronlar bugün en çok komünistlerin büyümesinden, toplumsallaşmasından korkuyor. Korksunlar, akıllarına geleni başlarına çalacağız. Bu yüzden de emekçilerin sesine ses gücüne güç katacağız. Yüreği aydınlık bir ülkeden yana atan herkesi bu mücadeleye omuz vermeye, TKP'ye katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Alanyalı emekçilerin ilgi gösterdiği etkinlik katılımcıların soru ve katkılarının ardından hep birlikte Bella Çav şarkısının söylenmesiyle sona erdi.