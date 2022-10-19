Alanya'da otelin balkonundan 'düşen' kadın turist yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otelin 5. katındaki odasının balkonundan düştüğü belirtilen Belçikalı kadın turist yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre İncekum Mahallesi'ndeki bir tesiste tatil yapan Belçikalı Elena Gitlevich (45), otelin 5. katında bulunan odasının balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gitlevich'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.