Alanya'da HES isyanı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Dim Çayının kaynağının bulunduğu Alacami köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinde yapılacak olan hidroelektrik santrali (HES) projesini durdurmak için eylem yaptı.

Dim Alacami köyünde bir araya gelen vatandaşlar, HES projesi için düzenlenen ÇED toplantısını protesto ettiler ve köylerinde HES istemediklerini belirttiler. Toplantının yapılacağı köy camisinin avlusunun önünde toplanan köylülere siyasi partiler, çevre dernekleri ve vatandaşların da destek vermesiyle kalabalık giderek çoğaldı. Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından halkın HES projesini istemediği tutanağa yazılarak ÇED toplantısı sonlandırıldı.

HES projesine karşı başlatılan imza kampanyasında yüzlerce kişiden imza toplandı. Toplanan imzalar projeye karşı sunulacak kapsamlı itiraz dilekçesinin ekinde Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecek.

Alacami köyü muhtarı, yaptığı açıklamada, Dim Çayı üzerinde daha önce yapılmış olan hidroelektrik santralinin doğa ve yöre halkı bakımından büyük zararlara yol açtığını gördüklerini ve ikinci bir doğa tahribatını kesinlikle istemediklerini, bu yolda mücadele edeceklerini belirterek herkesten elini taşın altına koymasını istedi.

Köylüler "elektriğin alternatifi var fakat suyun alternatifi yok" diyerek topraklarının verimsizleşip doğanın talan edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söylediler.

Alacami köylüleri ile dayanışma göstermek adına TKP Alanya İlçe Örgütünden bir heyet de köye giderek eyleme destek verdi. TKP heyeti adına yapılan açıklamada "Doğanın talanı yalnızca bir şirketin kar hırsının ötesinde bugün var olan sermaye düzeninin gerektirdiği bir şey. Bu düzen sürekli olarak insana, doğaya saldırıyor. Alanya için çok önemli bir kaynak olan Dim Çayı'nın bir avuç sermaye grubu tarafından yağmalanmasına, bu HES projesine halkın dur demesi gerekiyor. Sermaye düzeni doymak bilmiyor, Dim çayı üzerine daha önce bir hidroelektrik santrali yapılmıştı, ikincisini yaptırmamak üzere kararlıyız. Bu sürecin devamında da Alacami halkı ile dayanışma içinde olacağız." denildi.