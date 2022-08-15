Alanya’da denize giren yurttaş yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesinde dün öğle saatlerinde, 49 yaşındaki Mehmet Sevilgen serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar Sevilgen’in suda hareketsiz durduğunu fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan yurttaşlar, Sevilgen’i kıyıya çekti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sevilgen, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Sevilgen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)