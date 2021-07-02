Alanya Limanı İşletmeleri yönetim kuruluna stilist atandı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı olan ve özelleştirilen limanların yönetimine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2016 yılından bu yana birer yönetim kurulu üyesi atanıyor. 11 limana atanan yönetim kurulu üyelerinin son listesi, TBMM KİT Komisyonuna gönderildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; bu üyelerden 4'ünün AKP eski Milletvekili ya da belediye başkan adayı ve ilçe başkanı, ikisinin Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı, birinin Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı ve 3'ünün de kamu görevlisi olduğu belirlendi.

Alidaş Alanya Liman İşletmeleri yönetim kurulu üyeliğine ise stilist (moda giysi tasarımcısı) Esma Ataç Beki getirildi. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı da olan Ataç'ın mesleği listede, "İş kadını" olarak yer aldı.

İşte o isimler

“Park Denizcilik ve Hopa Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Necip Kalkan, Trabzon Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Özbakır, Si Port Sinop Limanı’nda AKP Güngören Belediye Başkan Aday adayı Haşim Taşkıran, Riport Rize Limanı’nda AKP Bakırköy eski İlçe Başkanı Mahmut Gürcan, Alidaş Alanya Limanı’nda AKP’li iş insanı Esma Beki, Marmaris Limanı’nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Ege Liman İşletmeleri’nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik, Ulusoy Çeşme Limanı’nda Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Dikili Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Proje Grup Başkanı Mehmet Kara, Ortadoğu Antalya Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı, Giresunport Limanı’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Mercan Aydın görev alıyor. Bu isimlerin hiçbiri de denizci değil. Bu yönetim kurulu üyelikleri özelleştirilen limanlardaki TDİ’nin haklarını koruyup gözetmek için değil, o kişilere ek ücret sağlamak için verilmiş. Üstelik bu kişilerin yönetim kurulu toplantılarına da katıldıklarını sanmıyorum. İşte liyakat, işte siyaset, işte AKP.”