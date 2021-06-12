Alaçatı sulak alanında yağma sürüyor

İzmir’in Çeşme İlçesi Alaçatı sulak alanında devam eden Alaçatı Port inşaatlarına tepkiler sürüyor.

Çeşme-Urla-Seferihisar-Güzelbahçe-Karaburun Çevre Platformu çağrısı ile bir araya gelen yurttaşlar sulak alanda yapılan inşaatları ve betonlaşmayı protesto etti. Açıklamada Alaçatı Port İnşaat firmasının geçerliliğini çoktan yitirmiş 2005’ten kalma ÇED raporu ile aldığı hukuka aykırı inşaat ruhsatı ile bölgenin tahrip edildiği belirtildi. Denize tekne park etmek için kanal açılmasına da tepki gösterildi.

'155 farklı göçmen kuş kayıt altına alındı'

Geniş bir habitat alanını kaplayan sulak alan hakkında bilgi veren kuş gözlemcisi Prof.Dr. Sezai Göksu, son 7 yılda bölgede 155 farklı göçmen kuş çeşidinin kayıt altına alındığını söyledi. Göksu "Bu deltada başta dünyanın en egzotik kuşlarından olan flamingolar ve bir birinden güzel göçmen kuşların konaklama ve yaşam ve üreme alanı, bunun haricinde deltaya giren deniz balıklarının yumurtlama sahası, sulak alanda kuşlar, balıklar, böcekler, bitkiler inanılmaz bir ekolojik denge yaratmış. Betonlaşma ile bu önemli bölge kuşların göç rotasından çıkacak ve birçok ender kuşun sonunu getirecek" dedi.

'Demirel zamanında halkın arazisi belediyeye devredildi'

Çeşme-Urla-Seferihisar-Güzelbahçe-Karaburun Çevre Platformu Sözcüsü Dr. Ahmet Güler şöyle konuştu:

"Alaçatı henüz bilinmezken, 1990'lı yıllarda zamanın Başbakanı Süleyman Demirel’in onayı ile 650 dönüm olduğu söylenen halka ait bu hazine arazisi Alaçatı Belediye’sine devir edildi. Alaçatı halkına masal anlatıldı. Zamanın Alaçatı Belediyesi ile daha sonra yüzde 5 ortaklıkla Alaçatı Port adlı bir şirket kuruldu. Şirketin yüzde 95’i başka yatırımcılara aitti. O zamandan beri Alaçatı Port isimli bu şirket bu bölgede kafasına göre evler, denize sıfır villalar inşa edip, 20-30 milyon TL’ye pazarlıyor. Deniz halka kapatıldı.

Şirket şimdi inşaatta 2. etaba geçti. Doğal sit alanı olması gereken kısmına betondan evler yapılıyor, denizin kıyı kenar çizgisini değiştirilerek tanesi 1-2 milyon avrodan önüne tekne bağlanabilecek özellikteki villalar pazarlanıyor. Şirketin inşaat ruhsatı 14.10.2020 tarihinden. 2005’te verilmiş bir ÇED raporuna dayandırmış. 16 yıl önce verilen ÇED raporu artık geçersiz. Nasıl ruhsat aldılar, o da merak konusu."

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çeşme Semt Evi de doğa katliamına karşı toplanan binlerce imza toplamış, proje hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.