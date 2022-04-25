Geçtiğimiz hafta ABD’ye gittiği iddia edilen Alaattin Çakıcı‘nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı’nın Bodrum’da olduğunu öne sürerek, "ciddi anlamda rahatsız" olduğunu söyledi.
Aydoğan, Alaattin Çakıcı'ya dair açıklamasında şöyle dedi:
Yavuz Karamahmutoğlu - Etkin Kolbaşı
Haber Merkezi
Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
ABD’ye gittiği iddia edilen Alaattin Çakıcı‘nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı'nın Bodrum’da olduğunu ileri sürdü.
Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta ABD’ye gittiği iddia edilen Alaattin Çakıcı‘nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı’nın Bodrum’da olduğunu öne sürerek, "ciddi anlamda rahatsız" olduğunu söyledi.
Aydoğan, Alaattin Çakıcı'ya dair açıklamasında şöyle dedi: