Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız

ABD’ye gittiği iddia edilen Alaattin Çakıcı‘nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı'nın Bodrum’da olduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta ABD’ye gittiği iddia edilen Alaattin Çakıcı‘nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Çakıcı’nın Bodrum’da olduğunu öne sürerek, "ciddi anlamda rahatsız" olduğunu söyledi.

Aydoğan, Alaattin Çakıcı'ya dair açıklamasında şöyle dedi:

“Ben, 15 gün önce Alaattin Çakıcı’yı aradığımda kendisine ulaşamadım. Bugün ulaştığım Alaattin Çakıcı’nın, Bodrum Gökova Körfezi’nde teknesiyle dolaştığını öğrendim. Sağlığı ile alakalı olarak Kanada ve ABD’ye gittiği yönünde basında çıkan iddiaları sorduğumda, cevap vermeyerek sessiz kaldı. Sevgi ve saygı duyduğum büyüğüm Alaattin Çakıcı, sağlığı ile alakalı durumuna yönelik sorularıma, kapsamlı bir check-up yaptırdıktan sonra tedavi olduğunu ve ciddi anlamda rahatsızlığının devam ettiğini ve ilerleyen zamanlarda tedavisinin Türkiye’de devam edeceğini öğrendim.”

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