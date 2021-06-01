Akyaka saldırı altında: 'Azmak kıyısındaki işgallere son verilsin'

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Muğlaya Hizmet Vakfı tarafından işletilen Orman Kampı'nda kıyı alanlarının doğal peyzajının değiştirildiğini ve platform inşaatına başlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Orman Kampında halkın denize girdiği, Akyakalıların 'tramplen' olarak adlandırdığı alanda doğal peyzajı bozarak bir platform inşasına başlanması, örneklerini çokça gördüğümüz, para makinesi şeklinde çalışan 'beach club' türü bir işletme oluşturulmasının planlandığını ortaya koyuyor" denildi. Açıklama şöyle:

'Alan yeniden halkın kullanımına kapatıldı'

Orman Kampı’nın işletmecisi Muğla’ya Hizmet Vakfı, ünvanındaki 'vakıf' kelimesi ile güya kamu yararına çalıştığı algısı oluşturmaya çalışan, aslında tamamen kar odaklı faaliyet gösteren bir ticari şirkettir. Muğla Valiliği tarafından kurulan ve Orman Kampı’nın işletmesinin bedava denilecek sembolik bir bedelle adeta hediye edildiği bu şirketin kâr etmeyi düşünmeden kamu yararına adım atmadığını icraatlerinden iyi biliyoruz. Şirket, 2014 yılında işletme sahası içinde yer alan bungalovların etrafına tel örgüler çekerek Kıyı Kanunu’na aykırı bir şekilde kıyıya erişimi engelleyerek burayı halkın kullanımına kapatmak istemesi ile kamu yararına değil ayrıcalıklı kişilerin yararına çalıştığını ortaya koymuştu. Akyakalıların tepkisi üzerine bu girişimden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ancak görüyoruz ki bu alan yeniden halkın kullanımına neredeyse tamamen kapatılmıştır. Orman kampı içindeki kıyı alanı çitlerle çevrelenmiş ve kıyıya geçişler sınırlandırılmıştır.

Sosyal Medyada paylaşılan görüntülerden sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden 31. Mayıs 2021 tarihinde 'Gökova A Tipi Kampının deniz kıyısındaki eskiyen tahtaların değiştirilmesi' başlığı ile bir açıklama yapıldı. Açıklamada 'Gökova A Tipi Mesire Yeri’nde deniz kenarında bulunan iskele ve koylarda yosunlaşma ve çatlaklardan dolayı oluşan hasarların ahşap yapılarla onarımı işi; Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından verilmiş olan izin dahilinde onarım işleri yapılmaktadır' deniyor.

Ancak Muğlaya Hizmet Vakfı’nın yaptığı çalışmanın onarım olmanın çok ötesine geçen bir suistimal olduğu ortadadır. Daha önce hiçbir şekilde ahşap platformlar söz konusu değilken şimdi Orman Kampının denize girilebilen tüm kıyı alanlarının ahşap platformlarla kaplanmasının hedeflendiği anlaşılıyor. Orman Kampının, yıllardır Akyakalıların ve Akyaka’ya gelen misafirlerin zihninde yer etmiş olan doğal peyzajının yok edilmesi kabul edilemez.

'Azmak kıyısındaki işgallere son verilsin!'

Akyakalılar olarak Muğlaya Hizmet Vakfı’na, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve Muğla Valiliği’ne sesleniyoruz: Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onarım için verdiği izne sadık kalarak çalışmalarınızı yalnızca hasarların onarılması ile sınırlı tutun. Uluslararası sözleşmelerle korunan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde doğal peyzajın yok edilmesine, kıyı alanlarımızın rant aracına dönüştürülmesine, yasal haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan haklarımızı her türlü yasal ve meşru mücadele ile sonuna kadar savunacağız. Kıyı alanları, kanunda da belirtildiği gibi hiçbir sınırlamaya tabi olmadan halkın kullanımına açılsın! Kıyı Kanununa tabi bulunan Azmak kıyısındaki işgallere son verilsin!"