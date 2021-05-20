Aktroller Soylu'yu yalnız bıraktı

Bu veriler bir tür kamuoyu yoklaması olarak bir değer ifade etmiyor. Zira artık sosyal medyanın gerek teknik, gerek örgütlenmiş yöntemlerle manipüle edildiğinin herkes farkında. Öte yandan bu veriler, namlı "Aktrol" organizasyonunun Soylu'nun açıklamalarını desteklemek üzere harekete geçirilmediğini gösteriyor.

TRT Haber'de yayınlanan programda, ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolarda yer alan iddialara yanıtlar veren Soylu, programdan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla bunları yaygınlaştırmaya çalıştı. Benzer durumlarda AKP'li siyasetçilere destek için devreye giren Aktrol ordusunun Soylu için aynı performansı göstermedikleri görüldü.

Programda ağzından çıkan "Görevim, Resmi Gazete'de çıkacak bir haberle biter" gibi sözler Soylu'nun AKP içindeki geleceğine ilişkin kuşkular yaratırken, Soylu'nun program ve programın kesitlerinden yaptığı paylaşımlar beklenebilecek ve ihtiyacı olan desteği görmedi.

AKP yönetimi sessiz kaldı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyelerinin, milletvekillerinin sosyal medya etkinliklerinde gözlenen, Soylu'nun yaptığı açıklamaları yaygınlaştırmak veya onaylamak gibi bir tercih yapmadıkları olurken, AKP MKYK'dan da kısıtlı sayıda üye Soylu için sosyal medyada destek paylaşımları yaptı.

Soylu'nun sosyal medya hesaplarında geçmiş dönem yaptığı bazı yayınlarda gözlenen AKtrol etkisi de geri çekilmiş gibi görülüyordu.

Yapacağı açıklamalar merakla beklenirken katıldığı televizyon programının ardından #SoyluVarTerörÇeteYok etiketiyle yapılan paylaşımlar sadece birkaç saat için Türkiye popüler trendler listesinde 5. sırada kaldı. TRT Haber programının Soylu için oldukça stratejik bir adım olduğu düşünüldüğünde, bu adımın sosyal medya ayağında ciddi bir çalışma yapılmadığı görülüyordu.

Soylu değil alay edenler liste başı oldu

Üstelik aynı sıralarda Soylu'nun katıldığı programla ilgili iki kalıp Soylu'yu destekleyen etiketin üzerinde kaldı. "Köfteci Yusuf" programın ardından saatlerce ilk üç içinde yer aldı. Bu kalıbın altında yayınlanan sosyal medya mesajları Soylu'yla alay eden içerikteydi. Soylu, programda organize suçla mücadele konusunda örnek verirken "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" sözlerini sarfetmişti.

Türkiyeli twitter kullanıcıları arasında çok popüler olan bir diğer etiketse #karısının etiketiydi. Soylu'nun, Sedat Peker'in evinde yapılan polis araması hakkında iddiaları yanıtlarken kullandığı "Karısının iç çamaşırına sığınamaz" sözlerini hedef alan bu etiket altında yazılanlar da bütünüyle Soylu'yu suçlayan içerikteydi. Bu etiketin programına ardından kısa bir sürede birinci sıraya çıktığı ve saatlerce bu yerini koruduğu görüldü.

Erdoğan'ın sosyal medya hakkında oldukça "eleştirel" sayılabilecek sözlerine rağmen AKP'nin etkili bir manipülasyon çalışması olduğu biliniyor. Bilinen önceki örneklerde, oldukça kalabalık bir güruhun yaptıkları sosyal medya yayınlarıyla hedef alınan AKP'li siyasetçiye sahip çıktığı, eleştiren ya da karşıt görüşteki haber yayınlarına ait paylaşımlara taktik kararlarla saldırdıkları görülüyordu. Hatta geçmişte, muhalif kesimlerin AKP'yi suçlayan etkinliklerine hızlı kararlarla müdahale edip, AKP'yi öven terim ve etiketleri popülarite sıralamasında başa taşıdıkları sıklıkla görülmüştü.

Bir örnek olarak Soylu'nun istifa tweeti çok sayıda destek mesajı alırken, Erdoğan'ın istifayı geri çevirmesi üzerine yazdığı teşekkür mesajı şimdiye kadar 275 bin hesap tarafından beğenildi. Soylu'nun bugün yayımladığı mesajlarda bu sayı ortalama olarak 10 binin altında seyrediyor.

Bu veriler bir tür kamuoyu yoklaması olarak bir değer ifade etmiyor. Zira artık sosyal medyanın gerek teknik, gerek örgütlenmiş yöntemlerle manipüle edildiğinin herkes farkında. Öte yandan bu veriler, namlı "Aktrol" organizasyonunun Soylu'nun açıklamalarını desteklemek üzere harekete geçirilmediğini gösteriyor.