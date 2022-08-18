Aktaş'tan Merkez Bankası'na: 164,8 ile 160,7’nin ortalaması nasıl 160,6 oluyor?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş bugünkü köşesinde Aktaş, Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksinde hesaplama hatası olduğunu yazdı.

Aktaş yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Ne mi yapmıştı Merkez Bankası, anlatayım:

Türkiye geneli için toplam konut fiyat endeksi haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 160.6 artmıştı. Yeni konutların fiyatında yüzde 164.8, yeni olmayan konutların fiyatında ise yüzde 160.7 artış olmuştu.

Soralım; 164.8 ile 160.7’nin ortalaması nasıl 160.6 oluyor Merkez Bankası!

Bu tuhaflığın kaynağı İstanbul’a ilişkin veriler. İstanbul’da konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 184.9 artış göstermiş. Yeni konutlardaki artış oranı yüzde 208.7, yeni olmayan konutlardaki artış oranı yüzde 186.1 olmuş. Yani Merkez Bankası 208.7 ile 186.1’in ortalamasını 184.9 olarak hesaplama başarısını(!) göstermiş."