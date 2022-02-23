Aktaş: Akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Rusya-Ukrayna geriliminin Türkiye'ye olası ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Aktaş, artan gerilimin beklentiye paralel olarak petrol fiyatlarını artırdığını ve önümüzdeki günlerde brent petrolün varil fiyatının 100 doları aşmasının şaşırtıcı olamayacağını kaydetti.

Aktaş, döviz kurlarındaki yüksek seyre de işaret ederek "Döviz de patlamasın diye sanki dünden itibaren artışa biraz izin verilmek zorunda kalınmış gibi. Bu durum belki önümüzdeki günlerde de sürecek.

Dolayısıyla bir yandan ham petrol fiyatlarındaki artış, bir yandan da kur artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelecek, öyle görünüyor" dedi.

Aktaş, gerilimin turizme etkisine de değinerek Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 27'sinin Ukrayna ve Rusya uyruklu kişilerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Aktaş, turizmde 25 milyar dolarlık hedefin 35-40 milyara çıkabileceği açıklamalarına ilişkin olarak "Eğer iki ülke arasındaki sorun daha da dallanıp budaklanır ve dış seyahatlerini engelleyecek boyuta gelirse bizim 25 milyara dünden razı olmamız gerekebilir" dedi.

Türkiye'yi vuracak

Öte yandan Rusya-Ukrayna gerginliğinin Türkiye’yi en çok petrol fiyatları ile olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Petrolün varilinin 90 doların altına gelmesi ile birlikte akaryakıta yapılması planlanan indirimden de vazgeçildi. Fiyatların 95 dolar ve üstünde kalması halinde yeni zamların gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili "İndirimi unutun. Bu ay içerisinde benzin ve motorine büyük olasılıklı 1 TL civarında zam yapılacak" şeklinde konuştu.