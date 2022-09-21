Akşener'le görüşen Sedat Bucak'tan açıklama geldi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Urfa'da bir araya geldi. Akşener, kentteki temasları kapsamında Bucak Aşireti lideri, eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak’ı Siverek’teki evinde ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; 19, 20 ve 21'inci dönemde DYP Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM'de bulunan Bucak, evinde ziyarete gelen Meral Akşener ile hiç siyaset konuşmadıklarını, sadece geçmişi yad ederek, kahve içtiklerini söyledi.

Siyasetten çekildiğini ve Akşener'in ziyaretinin dostane olduğunu belirten Bucak, "Ben 3 dönem DYP’den milletvekili olarak siyaset yaptım. Ardından hiçbir partiden aday olmayarak, siyasetten elimi, kolumu çektim. Aktif siyaseti bıraktım. Ben kendime burada yeni bir dünya kurdum. Siverek’te kendi köyümde doğa ve bahçeyle ilgileniyorum. Bütün gün burada zamanımı geçiriyorum. Modern ve organik tarımla uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi eski siyaset ve dava arkadaşımız Meral Akşener, bizi ziyaret etti. Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Geçmişteki arkadaşlığımızı ve siyaseti yad ettik. Ona hep ‘Abla’ diyorum. Yaşadığım köyümdeki bahçemizi ona gezdirdim, çok sevdi burayı. Daha sonra buraya özel olarak geleceğini söyledi. Hiç güncel siyaset konularına girmedik ve konuşmadık" diye konuştu.

Bucak, kendisi dışında kardeşlerinin siyasete girmek istemesi halinde destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Susurluk skandalı

Bucak aşiretinin lideri de olan Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Us, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e gelmişlerdi.

Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştı.

Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve kaçak üst düzey bir suçlunun aynı arabada bulunması kazayı tarihe "Susurluk skandalı" veya "Susurluk kazası" olarak geçirdi. Kaza üzerinde şüpheler hep devam etti.

Kazada, Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay kimliği bulunan Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Us ölmüş, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştu. Olay sonrası DGM Sedat Edip Bucak hakkında soruşturma açmış ve hakkında 2 yıl hapis cezası istenmişti.

Kamyon şoförü ceza almıştı

Kazadan sonra "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne yol açmak" suçundan tutuklanan Gökçe, 8'de 6 kusurlu bulunduğu kaza nedeniyle Susurluk Asliye Ceza Mahkemesi'nce 26 Mayıs 1997'de 3 yıl hapis 945 bin lira ağır para cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezası ve o dönem 6 milyon 420 bin lira ağır para cezasına çevrilen Gökçe, kazada ölen Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın eşi Kıymet Kocadağ'a da 100 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.