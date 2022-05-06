Akşener'in TBMM'de kürsüye çıkardığı sağlık çalışanına disiplin cezası verildi

İzmir Valiliği, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında sağlıkçıların sorunlarını aktarması için kürsüye davet ettiği Selçuk Devlet Hastanesi röntgen teknisyeni Derya Tunç hakkında “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” gerekçesiyle disiplin cezası verdi. Tunç'un 1 yıl kademe ilerlemesi durduruldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden, röntgen teknisyeni Derya Tunç'un görev yaptığı Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne gönderilen "Başkan Şaban Koçoğlu" imzalı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanemizde görevli röntgen teknisyeni Derya Tunç'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-o bendi gereğince 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine ilişkin İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 23.03.2022 tarih ve 2022/37 sayılı karar ilgi yazı ekinde ilişikte gönderilmiştir.

Mezkûr kararda belirtilen disiplin cezasının uygulanması, ayrıca kararın adı geçene tebliğ edilmesi ile günlü ve imzalı tebellüğ belgesinin Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Disiplin İşlemleri Birimine gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."

Cezanın gerekçesi

Kararda atıf yapılan, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan düzenlemede; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının hangi hallerde verilebileceği sıralanıyor. Kanunun 125/D-o bendi ise “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmayı” içeriyor.

İzmir Valiliği'nin bu kararı tepki çekti. İYİP İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz, sosyal medya hesabından "TBMM’de sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdiği için Derya Tunç’a disiplin cezası vermişler. Bu karanlık günler geride kaldığında bu cezalar onların övünç madalyası olacak. Ne Derya Tunç’u ne de hak arayan tek bir sağlık çalışanımızı size yedirmeyiz" açıklamasını yaptı.