Akşener'in sözleri sonrası AKP'den yazılı açıklama

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya ilişkin sözleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in altılı masa ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Altılı masanın tarihe gömüldüğünü kaydeden Tunç, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü" dedi.

Altılı masanın toplanıp toplanıp dağıldığını aktaran Tunç, "Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya, Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tunç, şunları kaydetti:

"Birbiriyle taban tabana zıt, koltuk paylaşımı dışında herhangi bir ortak noktası bulunmayan, milletimizi suni gündemle meşgul eden altılı masa tiyatrosu fiyasko ile sonuçlanmış, bugün itibarıyla seçimi göremeden iflas etmiştir. Tek vaatleri eskiye dönüş olan, milli irade yerine kendi vesayetleri altında kukla bir cumhurbaşkanı arayan altılı masa ortakları, eski Türkiye'nin kumpaslarını, koalisyon kavgalarını milletimize bir kez daha hatırlatmıştır. Hayalini kurdukları güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi çökmüştür. Bizim gündemimiz aziz milletimizin gündemidir.

Vakit, güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte destek olma vaktidir. Vakit, asrın felaketi sonrası yaralara merhem olma, milletimizin taleplerine cevap verme, güven ve istikrarı sürdürme, sağlam bir irade vaktidir."