Akşener'in seçim afişlerinde 'İmamoğlu' detayı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında yapılacak olan seçimlere ilişkin "Devlete Millet Yakışır" kampanyası başladı. Kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere 'yeniden kavuşacağı' mesajı verildi. "Adalet" vurgulu görselde hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akşener'in fotoğrafı yer aldı.
Kampanyada, "adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan" vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİP Genel Başkanlığı’na uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına yer verildi.
"Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır" sloganlarının bulunduğu kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajı verildi.
Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak kampanyanın "Devlete Adalet Yakışır" sloganının iki versiyon üzerinden hazırlandığı duyuruldu.
Birinci versiyonda Akşener'in TBMM'de kadınlarla bir arada olduğu, ikinci versiyonda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane mitingindeki fotoğrafları kullanıldı.
Kampanyanın dijital iletişiminin ise gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşmesi bekleniyor. (AA)