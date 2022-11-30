Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan beklentisini yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP ve İYİP arasında zaman zaman serleşen adaylık gerilimini köşesine taşıdı.

Yazısında iki taraftan da isimlerin ilettiği kulis bilgilerini aktaran Erkin, "CHP ve İYİ Parti arasında zaman zaman el ense çekiliyor, yoklamalar yapılıyor. CHP kanadı ısrarla “dayatma yok, olgular var” noktasında. İYİ Parti ise “CHP'nin A Takımı reddedilemeyecek bir süreç yaşanmasının taşlarını döşüyor. Reddedilirse ne olacak? Kim kalkacak bunun altından?” sorusuna yanıt istiyor! Anladığım kadarıyla beklenti, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ziyaret etmesi ve adaylık masaya gelmeden açık açık ikili masada konuşulması. Zaman gösterecek diyelim ama seçime de aylar kaldı" ifadesini kullandı.