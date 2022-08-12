Akşener'in 'kadından imam olmaz' sözlerine ilişkin İYİP'ten açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir’de esnaf ziyareti sırasında, gelen soru üzerine, “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” ifadesini kullanmıştı.

İYİP, Akşener'in bu sözlerine 'açıklık' getirdi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, partililer, Erbaş’ın, “Kadın imam var mı” sorusuna “Kadından imam olmaz” yanıtına dair Akşener’in bir göndermede bulunduğuna dikkat çekerek, “Akşener, o ziyaret kapsamında, bu sözleri ‘alaycı ve ironi’ şeklinde söyledi. Hedefinde daha önce kadınlara yönelik bu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bazı tarikat ve cemaatler var. Genel Başkan, Erbaş’ın bu sözlerine hep kızmıştır. Böyle düşünen bir insanın 2018’de, 100 bin imzayla, Cumhurbaşkanlığı’na aday olması mümkün mü? Parti genel başkanı olur mu? Ülkeyi yönetmeye talip olur mu? Akşener, bu argümanı kullanan tarikat ve cemaatlerle alay etmiş, doğrudan adreslerine yanıt vermiştir” ifadesini kullandı.

İYİP'ten konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Nevşehir il merkezindeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye’de ‘geçmişte yaşanan bir polemiğe’ gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

Bir haber ajansına çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Genel Başkanımızın, ‘Kadından imam olmayacağı için aday değilim’ dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajans yanlış anlaşılma üzerine haberi geri çekti."

Akşener, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde DYP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu. O dönemde, kendisinin adaylığı ile ilgili “Kadından imam olur mu” polemiği yaşanmıştı. Akşener’in, “bu polemiği içine alan bir göndermede bulunduğu” da belirtiliyor.