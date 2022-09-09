Akşener'in İmamoğlu ziyaretinin nedeni belli oldu: 'Eylül linci başladı'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, "Eylül linci başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor" dedi.

Akşener, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda, 'Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası' iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum” diye yanıt verdi.

'Linç ortamı yaratılmaya çalışılıyor'

Akşener, son gelişmeleri izlediğine dikkat çekerek şunu söyledi:

“Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz.”

İstanbul'un AKP'nin kalesi gibi görünen muhafazakâr semtlerine yaptığı ziyarette gördüğü ilgiye dikkat çeken Akşener, partisinin sahada yükselişe geçtiği zamanlarda böyle bir linç ortamı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

'İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim'

İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim” karşılığını verdi.