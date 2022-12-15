Akşener'in iki aşamalı 'başörtüsü' referandum planı

Sözcü yazarı gazeteci Aytunç Erkin, AKP’nin "başörtü serbestisi" getiren Anayasa değişikliği teklifinin “Altılı Masa açısından bir test olacağını” belirttiği bugünkü yazısında İYİP kulislerini aktardı.

“İyi Parti'de üst düzey bir isimle konuştuğumda, meselenin gelişimi ve son geldiği nokta, kaygıları daha da artırmış!” diyen Erkin, Akşener’in iki aşamalı "başörtüsü referandum planını" yazdı.

Aytunç Erkin’in aktardığına göre Akşener, GİK toplantısında herkesin görüşlerini dinledi, söz konusu düzenlemedeki “her iki maddede risk taşıyan ifadeler olduğunu ve tüm teklifin detaylıca tetkik edilmesi gerektiğini” belirterek, “İki temel hedefimiz olmalı, öncelikle bu tartışmayı milletin gündeminden çıkarmak ve iktidar tarafından siyaseten kullanılmasına izin vermemek; ikincisi de milletimiz için tehlikeli tüm yanlarını bertaraf etmektir” dedi.

Erkin devamında şunları kaydetti:

“Akşener'in iki aşamalı ‘başörtüsü-Anayasa’ planı şöyle anlatılıyor: ‘AKP'nin bu oyununu bozacak ortaklaşmayı sağlamak. Çarşaf- burka-cübbe kaygılarının giderilmesiyle birlikte AKP'nin elinden bu kozun geri alınması! Ve böylece referandum riskini önlemek. Çünkü… CHP'nin de desteğiyle referandum tartışması sona erecek.’

Ancak… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre yetkileri konuşuluyor. Anayasa'nın 175. maddesinin 5'inci fıkrasına göre, ‘Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir’ deniyor. İşte, tam da bu noktada olası haziran seçimlerinde (cumhurbaşkanlığı) referandum sandığı da gündeme gelebilir. İYİ Parti, 400 oyla kabul edilmiş Anayasa değişikliğinin ‘referanduma götürülmesiyle’ iktidarın elindeki kozun alınabileceğini düşünüyor. Buna göre; ‘Meclis'in kabul ettiği maddeler -başörtüsü- AKP tarafından seçim malzemesi yapılıyor’ söylemiyle halka gidilebilir bakışı hakim."