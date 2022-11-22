Akşener’in gizlilik kararı olan 'FETÖ' dosyasına gizli tanık sokuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında 'FETÖ' soruşturması başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.

Akşener’in avukatı: Hukuka aykırı

Soruşturma açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu süreçte Akşener ifade için henüz çağırılmazken dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.

İYİP Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz halktv.com.tr’den Seyhan Avşar'a yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.