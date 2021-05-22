'Akşener'i öldürün, taşlayın, taşlayın' sözlerine soruşturma

İYİP Genel Başkanı Akşener'in İkizdere ziyareti sırasında bir linç çağrısına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kendisini AKP'li olarak tanıtan Suat Düğer isimli kişi, Akşener'e saldırı çağrısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yapılan suikast çağrısı için başvuruda bulunduklarını ve soruşturma açıldığını belirterek şunları söyledi.

"AKP gönüllüsü olduğunu yazarak Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik ölüm çağrısı yapıyor. Bu AKP'yi karıştırma amaçlı olabilir. Doğrudan AKP'yi itham etmiyoruz. Ancak bunun bir soruşturma boyutu var. AKP gönüllüsü olduğunu yazarak, ‘İkizdereliler Meral Akşener orada. Meral Akşener'i öldürün, öldürün, öldürün. İkizdereliler Akşener'i taşlayın, taşlayın, taşlayın. Akşener'i öldürün. Pompalı tüfeklerinizi alın' böyle bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımı ifşa edip, Adalet Bakanlığıyla ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat kurduk. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.”