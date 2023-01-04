Akşener'den 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Ailesinin bir özel talebi oldu'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısındaki konuşmasında Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşinin Meclis'te soru önergesi verilmemesini talep ettiğini duyurdu.

Akşener "Ankara bir suikaste sahne oldu. Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, Emniyet birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleceğini yapacağına inanıyorum" dedi.

'Sinan Ateş'in ailesinin özel bir talebi oldu'

"Ailesinin bir özel talebi oldu" diyen Akşener "Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu. Allah yeniden hepsine sabır versin" ifadelerini kullandı.

Akşener konuşmasının devamında "Bu yıl kıymetli bir dönüm noktasındayız" diyerek Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girildiğini belirtti. Akşener "Artık gün gibi ortada duruyor ki o sene bu sene. Bu sene Cumhuriyetimizi ikinci asrının şafağında Türk milleti yeniden tarih yazacak" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasındaki "bizim sırtımızda küfe var" sözlerini eleştiren Akşener "Sizin sırtınızda bir küfe var ama orada 85 milyon vatandaşımız yok, 5 müteahhitiniz, yandaşlarınız var" diye konuştu.

Kendi asgari ücret tekliflerini hatırlatan Akşener "Bizim teklifimizin bir yanında işverene destek de vardı. Erdoğan bunun 250 lira olacağını söyledi. Bu kabul edilebilir bir rakam değil. Enflasyona endekslersek 400 lira olması gerekir" dedi.

'Erdoğan da gidişatın farkında'

Enflasyon sarmalı sürdükçe, gelen ücret artışlarının eriyeceğini söyleyen Akşener "Eğer ki, milletimize bir faydanız dokunsun istiyorsanız; öncelikle enflasyonu düşürün! Ama şimdiden söyleyeyim: Nebati Bakan’ın ışıltılı gözleri ve boş sözlerine, Erdoğan'ın tarot fallarına bakarak enflasyonu düşüremezsiniz" diye konuştu.

"Enflasyonu düşürmek için serbest piyasa kurallarını, hiçe sayan uygulamalara derhal son vermek, para ve maliye politikalarını uyumlu hale getirmek gerekir. Bay Kriz ve ucube sisteminden, kurtulmak gerekir" diyen Akşener "Aslında Sayın Erdoğan da, gidişatın farkında… Nereden mi biliyorum? Giderayak, 'seçimi kaybetsek de, bu işte yokum' dediği işleri, birer birer yapmaya başladı da, oradan biliyorum" ifadelerini kullandı.

EYT ve emekli maaşları açıklaması

EYT'lere seslenen Akşener "Bu kanunun, bir an önce Meclisten geçmesi için, elimizden geleni yapacak, söke söke aldığınız hakkı, yasa ile taçlandıracağız. Ayrıca hakkaniyet gereği; 1999 yılı öncesi sisteme girmiş olan, potansiyel EYT’lilerin de, bu düzenlemenin kapsamı içine alınmasını sağlayacağız" dedi. Ayrıca emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu açıklaması

Akşener "Düşünenin hain olduğu, konuşanın, çürük olduğu, itiraz edenin terörist olduğu, hak arayanın şükürsüz olduğu, 'Ekrem' olmanın ise, düpedüz suç olduğu, ez cümle onlar gibi düşünmeyen herkesin düşman olduğu ucube bir düzen kurdular" dedi.

"Eğer ki, bir sistemde sırf sistemin başındaki kişi, gıcık oluyor, korkuyor diye ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanına her türlü mobing yapılıyor, her türlü kumpas kuruluyorsa o sistem, otoriter bir sistemdir. O sistemin başındaki zat da, bir otokrattır" ifadelerini kullanan Akşener şunları kaydetti:

Erdoğan'a: 'Sırada sen varsın'

"İstanbul’u, Ankara’yı özgürleştirdiğimiz gibi Allah’ın izniyle, Türkiye’yi de özgürleştireceğiz. Sayın Erdoğan! Sırada sen varsın. Sırada sen ve yandaşların var."

Erdoğan'a "Hodri meydan, istediğin tezgahı kur" diye seslenen Akşener "güçlendirilmiş parlamenter sistemi" kuracaklarını belirterek "Mahkemeler iktidarınsa sandık bizimdir. Saraylar onlarınsa Meclis bizimdir. Kumpaslar, dümenler, tuzaklar, onların olsun hiç merak etmeyin, Allah bizimledir" diye konuştu.