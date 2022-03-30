Akşener'den polislere: Müstakbel Başbakan olarak söz veriyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, polislerin sorunlarını dile getirdiği partisinin Meclis grup toplantısı konuşmasında, kendisini 'müstakbel başbakan' ilan etti, polislere söz verdi.

"AK Parti iktidarı, sizleri ve teşkilatınızı, milletimiz onlara karşı ses çıkarttığında, karşısına dikebilecekleri, bir sopa konumuna indirgemek istiyor. Sizleri kendi iktidarlarının önüne, bir kalkan yapmak istiyor. Üstelik en doğal haklarınızı da, sizlere bir lütufmuş gibi sunuyor" diyen Akşener, "Ben, bu kürsüden sizlere; Devletimizdeki yerinizi ve öneminizi iyi bilen bir insan olarak, Eski bir bakanınınız olarak, İYİ Parti’nin Genel Başkanı, ve Allah nasip eder, milletimiz de takdir ederse, Türkiye’nin müstakbel başbakanı olarak, söz veriyorum: Buna asla izin vermeyeceğiz!" ifadesini kullandı.