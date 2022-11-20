Akşener'den 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan bölgelere yönelik başlatılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Miniatürk'de Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması’nda konuşan Akşener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın."