Akşener'den Peker açıklaması: Konuyu bir aile meselesi olarak değerlendiriyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Rize ziyaretindeki gerginlikle ilgili konuştu.

Akşener İkizdere ziyaretinde yaşananlarla ilgili "Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var, nasıl cevap verecek arkadaşlar? Dolayısıyla hazır, 'Meral hanım bunu dedi.' Benim ne dediğim ortada, sonuç itibarıyla 'çarpıtalım' dediler. İyi, oldu dedik, çarpıtsınlar bakalım arkadaşlar. Cevap vermesi gereken sorular var. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Çünkü İkizdere'deki insanlardan bir saygısızlık, çirkin bir tavır görmedik. Allah onlardan razı olsun. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı. Bu neyi gösteriyor? Bu, cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin tezahürü. O soruların cevaplarını vermeliler ki vatandaşın dediklerini duyabilsinler. Onun için, bunlar olur. Ama siyasi rekabetin centilmenlikle olmasında büyük fayda var" dedi.

Olayla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Akşener, "Rize'deki hadiselerle ilgili yok ama küfür edenlere karşı Allah'ın emri, herkesi mahkemeye veriyorum. Küfreden herkesi... O ağır eleştiriye falan girmez." şeklinde cevapladı.

Sedat Peker açıklaması

Akşener, bir gazetecinin "Sedat Peker'in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Konuyu bir aile meselesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kerim Çoraklık üzerinden söylenenlerin çok vahim olduğunu ifade eden Akşener, "O arkadaşımıza gelip bazı şeylerin teklif edilmesi, haksız yere gözaltına alınıp, mahkeme açılıp sonra da 'şöyle şöyle ifade verirsen seni çıkarırız' denmesi, şahit ve ispatlı şekilde, bu çok vahim. Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak bir şey var, kokain. Yani kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, isimler söylüyor, olaylar söylüyor, yerler söylüyor iddia sahibi" şeklinde konuştu.