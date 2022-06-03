Akşener'den Nâzım Hikmet paylaşımı: Elbet bitecek güneşe hasret günler

Meral Akşener, komünist şair Nâzım Hikmet Ran’ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, komünist şair Nâzım Hikmet Ran’ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “‘Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…" Memleket şairimiz Nazım Hikmet’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.

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