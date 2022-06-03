Akşener'den Nâzım Hikmet paylaşımı: Elbet bitecek güneşe hasret günler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, komünist şair Nâzım Hikmet Ran’ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “‘Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…" Memleket şairimiz Nazım Hikmet’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.

"Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…"



Memleket şairimiz #NazımHikmet’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/Eb2yECyNcT — Meral Akşener (@meral_aksener) June 3, 2022