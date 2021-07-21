Akşener'den 'Montrö' mesajı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünde, "Boğazlarımızda hâkim gücün Türk egemenliği olduğunu tescil eden devlet büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

İYİP Genel Başkanı Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sözleşme'nin, cumhuriyetin önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Akşener'in mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünde; Boğazlarımızda hâkim gücün Türk egemenliği olduğunu tescil eden devlet büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum..."