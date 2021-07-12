Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Dersim'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Akşener, "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam" diye konuştu.

Akşener, "Biz 31 Mart’ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi? Elbette CHP’nin Belediye Başkan adaylarıdır. Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda millet ittifakının da adaylarıdır" dedi.

Akşener “Partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır" diye devam etti.

İttifak açıklaması

İttifaklar konusunda da açıklamalar yapan Akşener, şunları söyledi:

"31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara’nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var? Millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz? Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum.

Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra Belediye Başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz.”