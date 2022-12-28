Akşener'den Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında açıklama

Gazeteci, yazar Murat Yetkin'e konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Akşener, adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soruya da, "Onu Altılı Masa'da konuşacağız" dedi.