Akşener'den gönderme: 27 senedir sağ kalmışım siyasi olarak...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemine gönderme yapan Akşener, “Her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenden de yoruldum" dedi.

Sözcü’nün aktardığına göre, gerçekleştirdikleri toplantının formatı hakkında bilgi veren Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Burada olmak gerçekten heyecan verici bir durum. Bizim formatımız şu; öncelikle kısa bir konuşma yapıyorum, sonra bizim ekonomi kurmaylarımız buraya diziliyoruz, siz konuşmaya başlıyorsunuz. Eleştirileriniz, tavsiyeleriniz ve durum tespitleriniz, sizin bulunduğunuz alanlara yönelik gördüklerinize gelmek istediklerinizi söylüyorsunuz. Sorularınız varsa biz cevaplandırıyoruz. Soruların siyasi tarafına ben cevap veriyorum, ekonomiye dair her sorunuza arkadaşlarımız cevap veriyor.

Bunu niye böyle yapıyoruz? Çünkü ben her şeyi bilmiyorum. Her şeyi bilenden de yoruldum. Dolayısıyla benim en iyi bildiğim konu siyaset. 27 senedir bu ülkede bir kadın olarak sağ kalmışım siyasi olarak. Demek ki iyi bildiğim bir alan orası benim. Benden daha iyi bilen elbette vardır ama her bir konuda fikri olur insanların ama bilgi başka bir şeydir.”