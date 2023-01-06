Akşener'den EYT mesajı: Sandık korkusu böyle bir şeydir

İYİP Genel Başkanı Akşener, bu ay TBMM’ye sunulması beklenen emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) emeklilik hakkı düzenlemesinin hızlandırılması amacıyla sosyal medyadan açıklama yaptı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek “Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun. Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun” dedi.

Akşener EYT'lilere dönük paylaşımında ise "Değerli EYT'li kardeşlerim; Siz tek adama ve ucube sistemine diz çöktürdünüz! İnadını kırdınız! Söylediklerini yedirdiniz! Yaa sandık korkusu işte böyle bir şeydir. Millet iradesinin yenilmez gücü işte böyledir. Seçmenin yeniden velinimet olması işte böyledir." ifadelerini kullandı.