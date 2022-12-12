Akşener'den 'EYT' açıklaması: İktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılacak yasal düzenleme konusundaki tutumu nedeniyle AKP hükümetini eleştirdi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor. Ya şimdiden sözünüzü tutun ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin. Şartlı EYT’ye hayır" ifadelerini kullandı.

Bugün AKP kaynaklarına dayandırılan haberlerde EYT düzenlemesinin Ocak ayına ertelendiği belirtilmişti.