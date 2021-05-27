Akşener'den Erdoğan'ın tehdidine ilişkin açıklama: Şaşırmadım ama üzüldüm

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelik “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler" sözlerine yanıt daha geldi.

Meral Akşener, Sözcü’den İsmail Saymaz’a Erdoğan’ın ifadelerini değerlendirdi:

“Öncelikle şaşırmadım, ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na yakışan bir tavır değildir bu. Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize’deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye’nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak!”