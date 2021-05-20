Akşener'den Erdoğan'a 'zavallı' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" dediği İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bu sözlere yanıt verdi.

Akşener, "Sayın Erdoğan, zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu benzetmesi sonrası Meral Akşener'e ilişkin, "Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" demişti.