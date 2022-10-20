Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olarak görenlerin miadı doldu

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP’ye katılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk yapmayı öğütleyerek “Sayıları artırmak lazım. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” demesine tepkiler sürüyor.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!"