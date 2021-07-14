Akşener'den Erdoğan'a tutuklanan tütün üreticileri için çağrı: Bu yanlışı derhal düzeltin

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tutuklanan tütün üreticileri için Erdoğan'a çağrı: Bu yanlışı derhal düzeltin

"Aziz milletim değerli milletvekilleri, kıymetli, basın mensupları sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tütün üreticilerini zora sokan bir düzenleme ile ilgili görüşlerimizi paylaşmış iktidarı uyarmıştık. Bu düzenlemeyi erteleyin onalar zaman verin demiştim. Nitekim sağduyu galip geldi yasanın yürürlüğü 6 ay ertelendi. Ama maalesef atılan bu doğru adıma rağmen yasağı protesto eden üreticilerimizden 16’sı gözaltına alındı. 10’u cezaevine gönderildi. Şu işe bakar mısınız? İktidar yanlışı görüyor yasağı erteliyor bu durumda o üretici kardeşlerimiz ne yapmış oluyor? Bir yanlışı protesto etmiş oluyor, demokratik bir hakkı kullanmış oluyor. Aramızdaki hukukçular herhalde bu tavrı görünce saçını başını yoluyordur. Allah aşkına devlet yönetmenin bir ciddiyeti olur. Bir ucu erteleyip diğer ucu içeri atar mı? Bu kafayla devlet yönetilir mi! Sayın Erdoğan’da çağrıda bulunuyorum bu yanlışı derhal düzeltin. Yazıktır günahtır böyle haksızlık olmaz, böyle devlet yönetilmez."

Erdoğan'a "Memleketi bunlara teslim edemeyiz" yanıtı: İktidar teslim edilmez devredilir

"Sayın Erdoğan, 'Memleketi bunlara teslim edemeyiz' dedi. Arkadaş, çok şaşırtıcı. Bu devleti teslim aldığını sanıyor. Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ya seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Şu zihniyete, gaflete bakar mısın. Bak Sayın Erdoğan iktidar olmak milletin verdiği bir yetkidir bu yönüyle bir bayrak yarışıdır. O nedenle iktidar teslim edilmez devredilir. Sen ve küçük ortağın ve minik ortağın beğenseniz de beğenmeseniz de demokrasilerde esas olan milletin iradesi ve milletin kararıdır. Eğer millet iradesiyle probleminiz varsa, eğer aklınızdan başka şeyler geçiyorsa benden sana tavsiye çok uzaklara gitme yakın tarihe bak. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu nasıl önünde hiçbir engelin önünde tutunamadığını açıkça görürüsün. Sayın Erdoğan ezcümle günü geldiğinde Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek. O karar verildiğinde sen de aynı senden öncekiler gibi yapılması gerekeni yapacak ve elinde çiçeklerle iktidarı devredip senden sonra gelene görevinde başarılar dileyeceksin. Rahmetli Ecevit'in sizlere yaptığı gibi. Bu iş bu kadar basit. Bunu böyle bil aklını da başına al."

Akşener'den torba yasadaki OHAL ve TMSF düzenlemesine tepki: Milletimize yamuk yaptırmayacağız

"Torba yasanın içine OHAL’in uzatılmasın dair bir madde kondu ayrıca da bir şey daha kondu. Onu da çok vahim bulduğumuzu ifade etmek isterim. O da kayyum atanmış şirketler var ya TMSF bunları uygun şartlarda bulup sattığında bu şirketler hem işlemeye devam ediyor, yöneticileri sahipleri gitmiş, o sattıkları geliri de Hazine’ye TMSF irat kaydediyor. Sayın Türkkan’ın uyarısı üzerine sizlerle paylaşıyorum. Eğer o madde olduğu gibi geçtiği takdirde TMSF’nin bu şirketleri satma görevi ortadan kalkıyor. Yan masanın böreği gibi bu şirketler ortadan kalkıp yok oluncaya kadar ağalar beyler abiler yiyip içip sıfıra indirinceye kadar TMSF’nin elinde kalacak. Bu iki konuya aşırı derecede dikkat etmenizi istiyorum. Bu konularla ilgili olarak milletimizi hem Meclis çatısı altında hem de diğer sivil alanlarda milletimizle beraber olduğunuz her alanda bilgilendirmede bulunmanızı ve uyarmanızı istiyorum. Bugün Güvenlik Politikaları Başkanımız Nuri Okutan OHAL maddeleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarımız da bu konuda birlikte çalışacaklar. Bu konuyu gündemde tutuk, sayımız yeterli değil ama mümkünse seçmen desteği ile bu fikirlerinden bu kararlarından iktidarı vazgeçirtmenin yollarını bulmaya çalışacağız. Bu iki madde birer yamuktur. Yamuk yaptırmayacağız. Milletimize yamuk yaptırmayacağız."

'Bu yapılanların hesabını milletine verirsin, demedi deme'

"Demokrasi, yönetenin değil, muhalefet edenin söz hakkının güvencesidir. Milletin hakkının, hukukunun, iradesinin güvencesidir. O nedenle de Gazi Meclisimiz, aynı zamanda Millet’in Evi’dir. Sen, demokrasiye gıcık oluyor olabilirsin. ‘Demokrasi amaç değil, araçtır’ diyor olabilirsin. Hatta kendi kendine, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız şahsımındır’, diyor da olabilirsin. Ama bu aziz millet, demokrasisine el sürdürmez. İradesine müdahale ettirmez. Gün olur, o sandık milletin önüne gelir. Ve o gün geldiğinde, bu yapılanların hesabını milletine verirsin. Demedi deme."

'Konumuz yine akıllı yangınlar!'

"Çevreye dair her sorunda olduğu gibi, bu sorun da yalnızca bizi değil, çocuklarımızın çocuklarını bile olumsuz etkiliyor. Son yıllarda, atık sektöründeki, plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında nasıl ortaya çıktığı meçhul, yüzlerce yangından bahsediyorum. Interpol bile, bu konu hakkında bir rapor yayımlayıp çöp ticaretinin, artık bir suç faaliyetine dönüşmüş olduğunu, uluslararası dolaşıma giren plastik atıkların, yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini söylüyor. Plastik çöplerin, yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi demek, çöplerin geri dönüşüm kurallarına uyulmadan yok edilmesi demek. Yani, geri dönüşüm tesisi olması gereken yerlerde depolanan milyonlarca ton plastik çöpün, nasıl olduğu 'belli olmayan' sebeplerle bir anda yanmaya başlaması demek. Yani, konumuz yine akıllı yangınlar. Ama bu defa ormanlarımız değil, plastik atıkları yakılıyor.

'2020 yılında nedeni bilinmeyen tam 65 yangın çıkmış! Bu sayı 2021 yılının ilk 6 ayında, çoktan geçilmiş'

Ben bu yangınlara da akıllı yangınlar diyorum. Çünkü ilginçtir, nedense bu tesislerin, sadece depoları yanıyor. Bu yangınlar nedense, ana tesise hasar vermiyor, sadece depolardaki atıklar yanıyor. Ya depolanmış plastik atıklar yanıyor ya da normal şartlarda ithalatı yasak olan çöpler yok oluyor. Böylelikle, yasaklı ithal malzemeye dair kanıtlar da mistik bir biçimde, ortadan kalkmış oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? Ben bunlara akıllı yangın deyince konunun ilgilileri çok kızıyor ama, ne yapalım? Veriler ortada. 2016 yılında, plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında, yalnızca 8 kere yangın çıkmış. 2017 yılında, yalnızca 7 yangın çıkmış. Peki sizce bu meçhul yangınlardan, 2020 yılında kaç kere olmuş? 15 mi? 20 mi? Hayır. 2020 yılında nedeni bilinmeyen tam 65 yangın çıkmış. Dahası var. Bu sayı 2021 yılının ilk 6 ayında, çoktan geçilmiş. Ocak ayından hazirana kadar, tamı tamına 68 yangın meydana gelmiş. Yani bu plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında, her 2-3 günde bir yangın çıkıyor. İşe bakar mısınız?

'Yangınlardaki bu artışın sebebi nedir? Serbest bırakılan, çöp ithalatından başka bir şey değil'

Peki, yangınlardaki bu artışın sebebi nedir? Geçen hafta itibariyle yeniden serbest bırakılan, çöp ithalatından başka bir şey değil. 'Çöpün de ithalatı mı olur?' demeyin. Maalesef oluyor. Batı dünyası ve Avrupa, kendi çöplerini az gelişmiş ülkelere gönderiyor. 2015 yılına kadar, bu çöplerin büyük kısmı, Çin’e gidiyordu. Ancak Çin bile, doğasını, çevresini düşünerek 2017 yılında, çöp ve atık ithalatını yasakladı. Peki, artık Çin’e gitmeyen bu çöpler, nereye gitmeye başladı dersiniz? Malezya, Bangladeş, Filipinler ve maalesef Türkiye’ye gelmeye başladı. Ak Parti iktidarının, dış ticaret anlayışına bakar mısınız? Sayın Erdoğan’ın ithalat sevgisinin, ulaştığı noktaya bakar mısınız? Gerçekten ibretlik.

'2020 yılında Türkiye tam 756 bin ton plastik çöp ithal etmiş'

"Ak Parti iktidarı sayesinde, güzel ülkemiz, dev bir plastik çöp ithalatçısı haline gelmiş durumda. Son 16 yılda, plastik çöp ithalatımız 196 kat artmış. Yanlış duymadınız, tam 196 kat. Yani deyim yerindeyse, Avrupa’nın plastik çöplüğü olmuşuz. Türkiye, 2016 yılında, 3 bin 600 ton, plastik çöp ithal etmiş. Çok değil, dört yıl sonra, 2020 yılında Türkiye ne kadar plastik çöp ithal etmiş biliyor musunuz? Sıkı durun tam 756 bin ton."

Akşener'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Kesin bilgi, yayalım

Hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum, biliyor musunuz? Sayın Erdoğan ve ortağı da Saray şürekası da bir şeyi çok merak ediyorlar. Her yerde aynı soruyu soruyorlar; "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diyorlar. Rahat olun ağalar, kendinizi de çok yıpratmayın yaşlı başlı adamlarsınız, yapmayın. Siz hiç merak etmeyin. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım.