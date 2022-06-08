Akşener'den Erdoğan'a 'sürtük' tepkisi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi direnişine katılanlar için sarf ettiği "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine tepki gösterdi.

Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "İktidar mensupları; sebep oldukları krizler derinleştikçe, beceriksizlikleri gün gibi meydana döküldükçe, söyleyecek yalanları, anlatacak masalları, üretecek bahaneleri kalmadıkça, artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini, açık etmekten çekinmiyorlar" dedi.

Akşener "Geçtiğimiz hafta da, hiç utanmadan, sıkılmadan, zerre duraksamadan, bu aziz millete, 'çürük ve sürtük' dendi. Bu hakareti denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi. Bu hakareti geçmiş yenilgisinin karın ağrısını taşıyan bir İngiliz de etmedi. Bu hakareti; travmalarını atlatamayan bir Fransız da etmedi. Bu hakareti; bu ülkenin Cumhurbaşkanı etti, Cumhurbaşkanı! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

'Gezi başlangıcından bizzat senin elinle rayından çıktığı sürece kadar...'

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde ettiği yemini hatırlatan Akşener "Sen yeminini bozdun, Sayın Erdoğan!" dedi ve şunları söyledi:

"Şimdi senin istediğin gibi yaşamıyor, konuşmuyor diye demokrasiyi, adaleti savunuyor diye seni beğenmiyor, istemiyor, oy vermeyi de düşünmüyor diye milletimize hakaret ederek bozdun. Sen kendi egonu 'hak ettikleri teşhisi koydum' diye şişirmeye devam et. Sen bu hakareti sadece 'gezici' diye yaftaladıklarına ettiğini sanmaya devam et. Ben seni acı gerçekle yüzleştireceğim.

Gezi başlangıcından bizzat senin elinle rayından çıkarttığına kadar geçen süreçte, sağcısından solcusuna, muhafazakarından sekülerine, yaşlısından gencine herkesin istibdat rejimine karşı sergilediği bir ruh, bir duruş, bir direniştir. Bu işi tetikleyen ise bizzat 'iki ayyaş' söylemidir. O gençler 'yeter artık' dediler. Sen bunu görmedikçe, oraya katılan kadınlara, erkeklere bu hakaretleri ettikçe çok daha derine batıyorsun sayın Erdoğan. Ne yaparsan yap bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Hiç merak etme sana asıl dersi bu aziz millet sandıkta verecek."

Akşener "Geri sayım başladı artık bunun geri dönüşü yok. Milletimizin iradesi seni sandığa gömecek, az kaldı" dedi.

TÜİK'e tepki

Akşener TÜİK'in enflasyon sepeti içerisindeki maddeleri açıklamama kararı almasını da eleştirdi. Akşener "Bu rakamları belirleyen zevata, bir çift sözüm var: Açıkladığınız rakamlar, işçinin, memurun, emeklinin, maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda. Gelin, iki cihanınızı da karartmayın. Gelin, bu milletin ahını, daha fazla almayın. Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da millete karşı sorumluluğunuzun farkındalığıyla, o görevlerden, devlet insanı vakarıyla, şerefinizle ayrılın" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” sözlerine ilişkin olarak ise Akşener, “Siz nesiniz o zaman bostan korkuluğu mu?” diye sordu.

'Talana yol verenden hesap soracağız'

"Yap-İşlet-Devret" projelerini “Yak-Yağmala-Yok et” diye niteleyen Akşener "Talana yol verenden de, altına imza atandan da, çanta taşıyandan da, hesap soracağız. İhaleyi alandan da, şantiye kurandan da, ranttan beslenip semirenden de, hesap soracağız. Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay’la soracağız, Sayıştay’la soracağız" dedi.