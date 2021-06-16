Akşener'den Erdoğan'a: Hamdolsun çeken şu ezikliğe bir bakar mısınız?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Biden görüşmesi ve "soykırım kararı" konusundaki açıklamasına dair konuşan Akşener, "14 Haziran günü iktidarın besleme medyası bir başlık atmıştı. Erdoğan, aynen şöyle diyordu, 'NATO Zirvesi'nde Biden'a 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağız.' Yani arkadaş oraya had bildirmeye gidiyordu. Yani oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi, soramadı. Soramadığı gibi bir de basın toplantısında 'Hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi' dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?" ifadesini kullandı.

Akşener, "Beni en çok vuran, "Hamdolsun gündeme gelmedi" dedikten sonra Sayın Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi. Nasıl bir sıkıntıdan çıkmış... Hesap soramadığı gibi bir de hamdolsun çeken şu ezikliğe bir bakar mısınız? Büyük düşman Biden'dan dostum Biden'a sarılan şu ruh haline bakar mısınız? Arkadaş, böyle bir yüzsüzlük, ciddiyetsizlik olabilir mi? Yazıklar olsun" dedi.