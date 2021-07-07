Akşener'den Erdoğan'a: Etrafına bak da utan

İYİP lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Pandemi döneminde senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan hükümet var mı? Etrafına bak da utan" dedi.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

"Milletimizin iktidarı denetleme görevi verdiği bizler bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekonomiden adalete, kadın haklarına, gençlerimizin sorunlarından, esnafımızdan, memurlarımıza her bir vatandaşımızın iktidar karşısında hakkını, hukukunu savunmaya çalışıyoruz.

Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek. Son dönemde bunlara sayın Erdoğan'ın da ruh hali eklenmiş bulunuyor. Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5-6 hatta 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, milletimiz mağdur, ülkemizi de mahçup eden, bir gün çıkıp şurada bir hata yaptık diyemeyen bir garip ruh hali ile karşı karşıyayız.

Bunun son yansımasını aşı meselesinde yaşadık. Erdoğan, "Batılı ülkelerde aşı ücretli yapılıyor" dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık ama sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı.

Ben size doğrusunu anlatayım. Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yapıyor. Bununla kalmıyor, gelişmiş ülkeler aşı yaptırmaları için gençlerine bir de ödül veriyor. Esnafına, işçisine, memuruna pandemide ayakta kalabilsinler diye nakit desteği sağlıyor.

Bu kez de kendisi, sanki hiç yalan söylememiş gibi "Biz de dünyadaki ülkeler gibi aşıyı ücretsiz yapıyoruz" dedi. Sayın Erdoğan aslında aşıyı sen vatandaşına parayla satıyorsun. Hem de bunu aklınca vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. Tahsilata da insanlarımız daha ikinci doz aşısını olmadan yapıyorsun.

Önce elektriğe yüzde 15, ardından da doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir aile bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. DMO'nun açıklamasına göre, bir doz BionTech aşısının Türkiye'ye maliyeti 12 dolar yani 100 lira. Yani 4 kişilik ailemiz, kişi başı 100 liralık ikinci aşı için 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi?"

Elektriğe zam

Elektriğe sadece 1 kuruş zam yapıldığında mevcut tüketime göre vatandaşımızın cebinden 2.3 milyar lira çıkıyor. 12 kuruş zam yapıldığına göre, 27.6 milyar lira çıkacak. Bu, pandemi boyunca vatandaşına sadece 10 milyar liralık nakit desteği veren AK Parti iktidarı, aynı vatandaşının cebinden bunun yaklaşık 3 katını alıyor demektir.

Pandemi döneminde senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan başka bir hükümet var mı? Etrafına bak da utan...

Biri gelip partili cumhurbaşkanı nedir diye sorsa "Zamdır, zulümdür, milletini yoksulluğa mahkum etmektir" demek derim.

İktidarın büyüklü, küçüklü ortaklarına her fırsatta vatandaş zorda, nakit desteği verin diyoruz. Doğalgaza zam yapıyorlar, esnaf perişan borçlarını ödeyin faizsiz kredi verin diyoruz elektriğe zam yapıyorlar. KÇÖ, işten çıkarma yasağını uzatın diyoruz duymazlıktan geliyor. Bu dar zamanda vatandaşlarımıza destek vermeye gelince cebinde akrep olanlar, milletimizi yolmaya gelince sınır tanımıyorlar.

Kamudaki israfa son verin deyince bize itibardan tasarruf olmaz nutukları atan Sayın Erdoğan, son olarak çıktı tasarruf genelgesi yayınladı. İtibar her zamanki gibi bu genelgeden muaf tutulmuş. Tasarruf sarayın yanından bile geçmiyor.

'Tasarruf Saray'ın yanından bile geçmiyor'

Tasarruf Saray'ın yanından bile geçmiyor. Milletimiz porsiyonlarını küçültmek zorunda. Bu arkadaş yeni sarayında sefa sürebilir her gün 8.6 milyon lira saraya para harcayabilir. Erdoğan, kendi nefsinde yapamadığını milletimizin yapmasını istiyor.

Böyle vicdansızlık, umursamazlık olabilir mi? Ayıptır günahtır...

İlginç olan yaşlı bir hanımendinin biz Sayın Erdoğan'ın üvey evladı değiliz demesi. Vatandaş Sayın Erdoğan'ın babamız olduğuna inandırmasını kabul etmiş. Aile içinde haksızlık yaptığını söylüyor.

Ya işini yapacak, ya sandık gelince yıkılan o duvarın altına kalacaksın.

Lebaleb kongrelerinde viyadük açılışlarında pandemi teğet geçmiş olabilir. Müteahhitlerin için her şey yolunda olabilir. Milletimiz hazırlanamadı. Süreç 1 Temmuz'da başladı. 'Hepinizi yakarım' diyorsun. Bu millet seni sandıkta öyle bir yakar ki şaşırırsın. Tütün üreticisini hapse değil tarlalara gönderelim.