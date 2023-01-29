Akşener'den Erdoğan'a adaylık tepkisi: Hukuku hava gazı haline getirdiler

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna 'hayır' diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010'da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017'de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama halı çıktık.
'Bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu'
- Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, 3. kez aday olması mümkün değilken Cumhurbaşkanı yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız.
- Biz ferasetli, akla inanan insanlarız. Biz stratejiye inanırız. Yani 2012'den beri yapılan tüm itirazlara destek verip, partimiz bile daha yokken bireysel olarak sesimizi çıkardık. Ve haklı çıktık. Sonuç olarak İYİ Parti, tüm bu haklılığın sonunda ortaya çıkmıştır. İYİ Parti'nin kurucularının her birisinin, bir bütünlük içinde yan yana gelip bana da 'sen de düş önümüze yürü' dendiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı bir ailedir İYİ Parti. Biz genel merkezi kuracak bina bulamadık, tehdit edildik. Bizler birbirine sonsuz güvenen, şüphe etmeyen, bu millet için her türlü fedakarlığa hazır insanlarız. O yüzden İYİ Parti hep devam edecektir.
'İYİ Parti 'kazan kazan' oynayan bir partidir'
- Apar topar seçime gidildi 24 Haziran'da. Kılıçdaroğlu ile görüştüm, seçime girmek için 15 milletvekili bize yardıma geldi. Ondan sonra YSK bizim seçime girme kararımızı verirken nasıl verdi? Teşkilatlarını tamamlamış ve grubu olan bir siyasi parti diyerek verdi. Dolayısıyla 15 milletvekili arkadaşımızın hakarete uğramaması için o arkadaşlarımızın partilerine dönüşlerini sağladık. Ölene kadar da o arkadaşlarımıza minnettarız. Seçime beraber girdik ve yan yana gelemez diyenlerin iddiaları çürüdü. 4 parti girdik seçime. Birçok vekil kazandık bu beraberlikle. Ne diyorum yani? İYİ Parti 'kazan kazan' oynayan bir partidir. Menfaati için kıskançlık yapmadan çalışan partidir. Ve İYİ Parti Meclis'te dengeleri değiştirdi.
'Kutuplaştırma ve kadınlar üzerinden gol, pas gibi sözlerle ilgili gerçekten midem kalkıyor'
- Şu salonu şereflendiren hiç kimsenin başörtüsü takan bir kadına karşı duruşu yoktur. Ama bir şey yaşadık. Yeniden başörtüsü meselesi ile ilgili bir düzenleme gündemde. Erdoğan adına çok utanıyorum. Kızlarını başörtüsü sebebiyle ABD'de okutan Erdoğan adına çok utanıyorum. Kadınların ne giyeceğini sorgulayamazsınız. Sana ne! Şimdi sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı gole çevireceğim diyorsanız, yazıktır. Bu sizin için gol olamaz kardeşim, eğer bu siz için golse batsın bu dünya! Kutuplaştırma ve kadınlar üzerinden gol, pas gibi sözlerle ilgili gerçekten midem kalkıyor.
'Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmekmiş'
- Anayasa metninin dilinin yanlış olduğunu, yalap şalap hazırlandığını, ileride mağduriyet yaratabilecek bir dili olduğunu hem DEVA Partisi hukukçuları hem biz tespit ettik. Sonra CHP ile görüştük. Birlikte hazırladık taslağı. O anayasa metninin dilinin değişmesi durumunda, hepimizin olumlu oy vereceğini belirterek taslağımızı Cumhur İttifakı temsilcilerine götürdük. Oy birliğiyle reddettiler. Söylüyoruz, onların metinlerindeki sadece yanlışların düzeltilerek hazırlanan metnimizi götürdük ve AK Parti ile MHP reddetti. Yani amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmekmiş.
- Bu adaletsizliğin, haksızlığın kol gezdiği ucube sistemin değişmesi için 14 Mayıs'a kadar çalışacağız. Dün 5 çalıştıysam, bugün 1000 çalışacağım söz veriyorum. Ben başbakan olacağım, siz yapacaksınız. Bunların başörtüsüymüş falan umurunda değil. Sürtük dedi bize bu. Adamın şuuru altında hepimiz sürtükmüşüz. Seçimi almak zorundayız biz.
'Biz bu seçimi alacağız'
- Biz İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan politikacıya tepki göstermekle kalmadık, suç duyurusunda da bulunduk. AİHM'ye kadar gidecek bu iş. İsveç Dışişleri Bakanı açıklama yapmış, 'Temmuz ayına kadar NATO üyeliği talebimizi askıya aldık' diye. Bu benim aklıma Hollanda'yı getirdi. Hani portakalları kesmişlerdi hatırlıyor musunuz? Sonra da 2017 referandumu olmuştu. Bu kez öyle olmayacak. Siz kapı arkasından her şeyi yaptırabilirsiniz ama İYİ Parti'ye ve Akşener'e yaptıramazsınız. Alışıksınız değil mi arka kapılardan seçimlere müdahale etmeye, el sıkışmaya... Ama biz bu seçimi alacağız.