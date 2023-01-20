Akşener'den Bolton'a tepki: 'Erdoğan'ı desteklemeye yönelik'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Başkanları Donald Trump ve George W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapan John Bolton'ın "Türkiye'nin NATO'ya uygun davranmadığı ve üyelikten çıkartılmasının ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğine" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bolton, Türkiye'ye ilişkin, "Türkiye NATO üyesi ama üye gibi davranmıyor. Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini veya üyeliğinin askıya alınmasını ciddi bir şekilde düşünmek; Erdoğan'ın yaklaşan seçime müdahale etmesini zorlaştıracak ve muhalefete gerçek bir şans tanıyacak" açıklamasında bulunmuştu.

Bolton'un açıklamasına tepki gösteren Akşener ise "Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir" yorumunda bulundu.

Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni asrında da; bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir.

Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri; ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir.

Ama hiç kimse merak etmesin; Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir! Söz de, karar da milletimizindir! Yerli, yabancı hadsiz açıklamalar da bunları fırsat bilen hamaset simsarları da bu gerçeği değiştiremeyecektir!"