İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akşener'den Bakan Nebati'ye: Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı
Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için 'Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: