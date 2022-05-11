Akşener'den Bakan Nebati'ye: Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için 'Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın bizzat kaleme aldığı, 20 yıllık bir büyük trajedinin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 20 yıl önce 'Hak, hürriyet ve adalet için yola çıkıyoruz' diyenler, zulüm ve istibdat yoluna acente oldular.  'Avrupa Birliği'nin bir parçası oluyoruz' sözlerini alkışlarla karşılayanlar... 20 yılın sonunda ne oldu? Avrupa'ya gidecekken giderayak Ortadoğu'yu memleketimize getirdiler. Avrupa'ya giderken Ortadoğu ülkemize geldi. Türkiye artık Sayın Erdoğan'ın eliyle Avrupalılara 'Bak bunları senin yanına gönderirim ha' gibi orayı tehdit etmek üzere kurgulanmış bir sistemi bırakmak zorundadır. Dış politikayı ciddiye alıp, AB'nin de, ABD'nin de, hatta Rusya'nın da üstüne düşen görevi yerine getirmesi sağlanmalıdır.

Bay Kriz inatla 'faiz sebep, enflasyon sonuç' diye ahkam kestikçe, bilmediğini okumaya devam ettikçe milletimizin içinde bulunduğu kriz ortamı maalesef daha da derinleşiyor. Bugün gelinen noktada TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı bile yüzde 70 oldu, kıskandıran bir performansla enflasyonda Arjantin'i sollamış olduk.

Bay Kriz, adeta kendi eseriyle gurur duyar gibi ülkemizi içine düşürdüğü vahim tabloyu izlemeye devam ediyor. Elinde bir tek çıtlattığı çekirdeği eksik. Sen şükürden bahsediyorsun, ilk cumada Diyanet fetva veriyor. Milletimizi içine soktuğun cendereden çıkaracak hiçbir projen yok. Çıkmışsın 'Razı olun' diyorsun. Bu ülkede doğduğumuz, bu ülkede yaşadığımız için şükredeceğiz, ama çevirdiğin dümenlere, anlattığın masallara inanmayacağız Sayın Erdoğan. Hırsızlığa, israfa, kayırmacılığa eyvallah demeyeceğiz.

'Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı'

Aziz milletim, sadece Bay Kriz değil, Saray'daki şen azınlık da devam ediyor. Şaklabanlıktan sorumlu Saray bakanı abuk sabuk açıklamalarına, anlamsız esprilerine aynen devam ediyor. Bu arkadaş geçtiğimiz günlerde borç içinde yüzen sanayicilerimize verdiği 'müjdesi' alkışlanmayınca 'Akşam uyuşukluğu herhalde, daha ne istiyorsunuz' diye gülmeye başlamıştı. Şimdi yeni bir 'müjde' veriyor... Hani ağustosta enflasyon düşüyordu? Madem enflasyon düşüyordu, enflasyon korumalı tahvil nereden çıktı?

İktidarın bu pervasızlığı gayet bilinçli. Bilerek yapıyorlar. Duyarlarsa sizin dertlerinizi anlamak zorundalar. Anlarlarsa çözmek zorundalar. Çözmek için kendi rahatlarını bozmak zorundalar. Konfor meraklısı bu arkadaşlar, söz konusu kendi rahatlıkları olduğunda her şeyi satarlar. Görünen o ki, kendi rahatlarını bozmamak için memleketten, özellikle gençlerden vazgeçmiş durumdalar."

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