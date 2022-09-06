Akşener'den adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu altılı masadan çıkmalı dedi, onur duyarım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle altı genel başkan bir masanın etrafında toplandı. Kılıçdaroğlu bu altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Bu altılı masanın içinde diğer arkadaşlarımızın Millet İttifakı'nın içinde yer alıp almayacağını göreceğiz. Ama parlamenter sistemde anlaştık" dedi.

Altılı masadaki tüm liderlerin aday olma hakkının olduğunu söyleyen Akşener, tek aday üzerinden yürütülmesi gerektiğini deklare ettiklerinin altını çizdi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin olarak "Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım, onur duyarım. Ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.