Akşener: Yemin billah ediyorum bu seçimde aday değilim

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında İYİP kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi.

İYİP'ten gelen Kılıçdaroğlu'nun mezhebine yönelik açıklamanın arkasında Cumhurbaşkanlığı için Akşener'in aday gösterilmek istenmesine yönelik bir çaba mı olduğu sorusunun akla geldiğini belirten Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Peki, parti içinden bu açıklamaların geliyor olmasının nedeni Kılıçdaroğlu’nun önünün kesilip, bir başka isim, özellikle de Akşener’in aday olmasını sağlamak mı?

Çünkü Akşener’in aday çıkması, eğer seçilebilirse de Cumhurbaşkanı olması parti ile ilişkisinin kesilmesi ve parti içinde birilerinin de liderliğinin önünün açılması anlamına da gelecek…"

Sarıkaya daha sonra İYİP'li kurmaylarla yaptığı görüşmeyi aktardı:

"Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık:

'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'

Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."