Akşener: Yavuz Bey fikrini söylemekte özgürdür

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz" açıklaması yapan İYİP'li Yavuz Ağıralioğlu hakkında "Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. 'Keşke yapmasaydı' diyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener, Ağıralioğlu'na "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker" yanıtını veren CHP'li Engin Altay'ın konuşmasını ise 'yanlış' bulduğunu söyledi.

'Geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un konuğu oldu.

Akşener "Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk" ifadelerini kullandı.

'AKP'den İYİP'e oy geçişi var'

AKP'den partisine oy geçişi olduğunu söyleyen Akşener, MHP'den 7.3 oranında oy geldiğini söyledi. Akşener, "İstanbul'da 8.1 alarak 8 milletvekili çıkarmıştık. Şu anda 6-5-6 şeklinde görünüyor. Yüzde 14.5 ile. Şu anda İzmir'de CHP'nin sabit seçmeni duruyor. AK Parti 10 puan düşmüş durumda. Biz şu anda ikinci partiyiz. Bursa, Balıkesir, Aydın benzer durum. Mersin'de 4 milletvekili çıkacak. Adana, Antalya, Muğla gibi. Konya zor yerlerden birisi. Kayseri, Erzurum, Sivas, Malatya, Elazığ'da çok rahat milletvekili çıkaracağız. Maraş'ta ciddi manada oyumuz yükselmiş durumda. Bu oylar AK Parti ağırlıklı olarak bize geliyor. 7.3 civarında MHP'den bize geldi. AK Parti'den 7'nin üzerinde oy MHP'ye gitmişti" dedi.

'CHP seçmeni kendi partisini aşırı eleştiren seçmen'

HDP'den CHP'ye oy geçişi olacağını ifade eden Akşener, "CHP seçmeni şehirli, sorgulayıcı, seküler, orta sınıf seçmen. Çok sorgulayıp, takip eden seçmen. Kendi partisini aşırı eleştiren seçmen. Sabit ve sadık bir seçmen. Bu iktidarın mutlaka gitmesini isteyen bir seçmen. Her yeni kurulan partiyi çok alkışlayan bir seçmen. Çok iddialı bir şey söyleyeyim size. Bir akademisyen, bilim insanı olarak konuşuyorum, siyasetçi olarak söylüyorum. Hep denir ki, 'CHP seçmeni HDP baraj altı kalmasın diye HDP'ye oy veriyor'. 'Yeni kurulan partiye verebilirim' diyor. Ama iş sandığa gidildiği zaman kendi partisine oy veriyor. İddia ediyorum ben HDP'den CHP'ye oy geçer. Çünkü HDP'nin seçmeni SHP'nin seküler seçmeni. HDP'de geçmişte SHP'nin seçmeni olanlar var. ANAP ve DYP'nin muhafazakar seçmeni ister Türk ister Kürt AK Parti'de yer alıyordu. CHP'den batı illerinde, Akdeniz'de, Trakya'da ise ANAP ve DYP'nin seküler seçmeni CHP'ye gitti. Bu anlattıklarım tamamen bilimsel" şeklinde konuştu.