Akşener turuna başladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Akşener, 26 Ocak'ta İYİP ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Basına kapalı iki saat süren görüşmede, Akşener'in Davutoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akşener, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.