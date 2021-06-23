Akşener: Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz, şimdi yandınız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Levent Türkkan'ın yıkılan çiftliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sayın Türkkan'ın çiftliği üzerinden gagalanıyoruz" diyen Türkkan, "Sayın Türkkan'ın açıklamaları var, onlara girmeyeceğim. Kim, nerede, ne yapmışsa takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim. Yıkıldı mı kardeşim hepsi, yıkıldı tamam. İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı, ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz; üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik. Şimdi yandınız. Mademki 'devletten kiralanmış yerlere çökülmüş' diye tabir ediliyor, şimdi ben takip edeceğim" ifadesini kullandı.